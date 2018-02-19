Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,71 2,86 -5,24 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,41 -4,88 Tümosan Motor ve Traktör 8,29 8,66 -4,27 İhlas Gayrimenkul 1,82 1,89 -3,70 Sasa Polyester 10,49 10,84 -3,23 Otokar 118,30 122,20 -3,19 Ak Enerji 0,93 0,96 -3,12 İş Bankası (C) 7,39 7,60 -2,76 Aksa Enerji 4,71 4,84 -2,69 Erbosan 83,40 85,45 -2,40 GSD Holding 0,83 0,85 -2,35 ICBC Turkey Bank 4,19 4,29 -2,33 Vakıflar Bankası 7,13 7,28 -2,06 İhlas Holding 0,48 0,49 -2,04 Garanti Bankası 11,68 11,92 -2,01 Vestel 10,01 10,21 -1,96 Zorlu Enerji 2,02 2,06 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,10 3,16 -1,90 Borusan Mannesmann 12,94 13,18 -1,82 Şekerbank 1,63 1,66 -1,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)