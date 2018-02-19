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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,71 2,86 -5,24
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,71 2,86 -5,24
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,41 -4,88
Tümosan Motor ve Traktör 8,29 8,66 -4,27
İhlas Gayrimenkul 1,82 1,89 -3,70
Sasa Polyester 10,49 10,84 -3,23
Otokar 118,30 122,20 -3,19
Ak Enerji 0,93 0,96 -3,12
İş Bankası (C) 7,39 7,60 -2,76
Aksa Enerji 4,71 4,84 -2,69
Erbosan 83,40 85,45 -2,40
GSD Holding 0,83 0,85 -2,35
ICBC Turkey Bank 4,19 4,29 -2,33
Vakıflar Bankası 7,13 7,28 -2,06
İhlas Holding 0,48 0,49 -2,04
Garanti Bankası 11,68 11,92 -2,01
Vestel 10,01 10,21 -1,96
Zorlu Enerji 2,02 2,06 -1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,10 3,16 -1,90
Borusan Mannesmann 12,94 13,18 -1,82
Şekerbank 1,63 1,66 -1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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