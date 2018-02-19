Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,71 2,86 -5,24
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,71
|2,86
|-5,24
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,41
|-4,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,29
|8,66
|-4,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,82
|1,89
|-3,70
|Sasa Polyester
|10,49
|10,84
|-3,23
|Otokar
|118,30
|122,20
|-3,19
|Ak Enerji
|0,93
|0,96
|-3,12
|İş Bankası (C)
|7,39
|7,60
|-2,76
|Aksa Enerji
|4,71
|4,84
|-2,69
|Erbosan
|83,40
|85,45
|-2,40
|GSD Holding
|0,83
|0,85
|-2,35
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|4,29
|-2,33
|Vakıflar Bankası
|7,13
|7,28
|-2,06
|İhlas Holding
|0,48
|0,49
|-2,04
|Garanti Bankası
|11,68
|11,92
|-2,01
|Vestel
|10,01
|10,21
|-1,96
|Zorlu Enerji
|2,02
|2,06
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,10
|3,16
|-1,90
|Borusan Mannesmann
|12,94
|13,18
|-1,82
|Şekerbank
|1,63
|1,66
|-1,81