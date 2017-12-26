Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 11,11 11,86 -6,32 Kipa Ticaret 2,69 2,83 -4,95 Kardemir (D) 2,99 3,12 -4,17 Anel Elektrik 3,56 3,71 -4,04 Karsan Otomotiv 1,54 1,59 -3,14 Trabzonspor Sportif 2,21 2,27 -2,64 Bagfaş 10,32 10,55 -2,18 Kiler GMYO 3,78 3,86 -2,07 Eczacıbaşı İlaç 4,44 4,51 -1,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,10 5,18 -1,54 Ereğli Demir Celik 9,63 9,77 -1,43 Kordsa Global 7,19 7,29 -1,37 Bizim Mağazaları 7,61 7,70 -1,17 Ak Enerji 0,91 0,92 -1,09 Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05 Vestel 7,55 7,62 -0,92 Şişe Cam 4,54 4,58 -0,87 Tümosan Motor ve Traktör 7,61 7,67 -0,78 Halkbank 10,16 10,24 -0,78 Vakıflar Bankası 6,41 6,46 -0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)