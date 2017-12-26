Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 11,11 11,86 -6,32
Kipa Ticaret 2,69 2,83 -4,95...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|11,11
|11,86
|-6,32
|Kipa Ticaret
|2,69
|2,83
|-4,95
|Kardemir (D)
|2,99
|3,12
|-4,17
|Anel Elektrik
|3,56
|3,71
|-4,04
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,59
|-3,14
|Trabzonspor Sportif
|2,21
|2,27
|-2,64
|Bagfaş
|10,32
|10,55
|-2,18
|Kiler GMYO
|3,78
|3,86
|-2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|4,44
|4,51
|-1,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,10
|5,18
|-1,54
|Ereğli Demir Celik
|9,63
|9,77
|-1,43
|Kordsa Global
|7,19
|7,29
|-1,37
|Bizim Mağazaları
|7,61
|7,70
|-1,17
|Ak Enerji
|0,91
|0,92
|-1,09
|Halk GMYO
|0,94
|0,95
|-1,05
|Vestel
|7,55
|7,62
|-0,92
|Şişe Cam
|4,54
|4,58
|-0,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,61
|7,67
|-0,78
|Halkbank
|10,16
|10,24
|-0,78
|Vakıflar Bankası
|6,41
|6,46
|-0,77