Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 11,11 11,86 -6,32
Kipa Ticaret 2,69 2,83 -4,95...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 11,11 11,86 -6,32
Kipa Ticaret 2,69 2,83 -4,95
Kardemir (D) 2,99 3,12 -4,17
Anel Elektrik 3,56 3,71 -4,04
Karsan Otomotiv 1,54 1,59 -3,14
Trabzonspor Sportif 2,21 2,27 -2,64
Bagfaş 10,32 10,55 -2,18
Kiler GMYO 3,78 3,86 -2,07
Eczacıbaşı İlaç 4,44 4,51 -1,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,10 5,18 -1,54
Ereğli Demir Celik 9,63 9,77 -1,43
Kordsa Global 7,19 7,29 -1,37
Bizim Mağazaları 7,61 7,70 -1,17
Ak Enerji 0,91 0,92 -1,09
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Vestel 7,55 7,62 -0,92
Şişe Cam 4,54 4,58 -0,87
Tümosan Motor ve Traktör 7,61 7,67 -0,78
Halkbank 10,16 10,24 -0,78
Vakıflar Bankası 6,41 6,46 -0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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