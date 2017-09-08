Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Banvit 21,42 23,00 -6,87
Sasa Polyester 7,21 7,56 -4,63
Koza...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Banvit
|21,42
|23,00
|-6,87
|Sasa Polyester
|7,21
|7,56
|-4,63
|Koza Altın
|32,92
|34,40
|-4,30
|T. Halk Bankası
|13,01
|13,59
|-4,27
|Ak Enerji
|1,06
|1,10
|-3,64
|Koza Madencilik
|7,56
|7,84
|-3,57
|Aksa
|12,17
|12,61
|-3,49
|İhlas Holding
|0,65
|0,67
|-2,99
|Tekfen Holding
|11,89
|12,24
|-2,86
|Anadolu Cam
|2,16
|2,22
|-2,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,67
|8,91
|-2,69
|Bim Mağazalar
|75,95
|78,05
|-2,69
|Ege Endüstri
|262,00
|269,00
|-2,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,56
|4,68
|-2,56
|Vakıf GMYO
|3,05
|3,13
|-2,56
|Brisa
|7,36
|7,54
|-2,39
|Türk Telekom
|6,98
|7,15
|-2,38
|Gözde Girişim
|3,72
|3,81
|-2,36
|Kordsa Global
|7,50
|7,68
|-2,34
|Konya Çimento
|269,10
|275,50
|-2,32