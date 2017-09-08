Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Banvit 21,42 23,00 -6,87 Sasa Polyester 7,21 7,56 -4,63 Koza Altın 32,92 34,40 -4,30 T. Halk Bankası 13,01 13,59 -4,27 Ak Enerji 1,06 1,10 -3,64 Koza Madencilik 7,56 7,84 -3,57 Aksa 12,17 12,61 -3,49 İhlas Holding 0,65 0,67 -2,99 Tekfen Holding 11,89 12,24 -2,86 Anadolu Cam 2,16 2,22 -2,70 Alcatel Lucent Teletaş 8,67 8,91 -2,69 Bim Mağazalar 75,95 78,05 -2,69 Ege Endüstri 262,00 269,00 -2,60 Yapı ve Kredi Bank. 4,56 4,68 -2,56 Vakıf GMYO 3,05 3,13 -2,56 Brisa 7,36 7,54 -2,39 Türk Telekom 6,98 7,15 -2,38 Gözde Girişim 3,72 3,81 -2,36 Kordsa Global 7,50 7,68 -2,34 Konya Çimento 269,10 275,50 -2,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)