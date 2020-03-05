Borsada en büyük yabancı portföy ABD'lilere ait
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Borsa Trendleri Raporu'na göre Borsa İstanbul'da en fazla portföy değerine sahip yabancı yatırımcılar yüzde 26'lık pay ile ABD'liler oldu.
05.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:34
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Borsa Trendleri Raporu'na göre Borsa İstanbul'da en fazla portföy değerine sahip yabancı yatırımcılar yüzde 26'lık pay ile ABD'liler oldu. Katar ikinci, İngiltere fonları ise üçüncü oldu.
Kaynak: Dunya.com