Borsada en büyük yabancı portföy ABD'lilere ait

05.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:34

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Borsa Trendleri Raporu'na göre Borsa İstanbul'da en fazla portföy değerine sahip yabancı yatırımcılar yüzde 26'lık pay ile ABD'liler oldu. Katar ikinci, İngiltere fonları ise üçüncü oldu.