Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST devre kesici kaç dakika sürer?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST devre kesici kaç dakika sürer?

22.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:05
Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST devre kesici kaç dakika sürer?

Son Dakika: Borsa İstanbul için uygulanan devre kesici nedir? Yatırımcıları ve işlem hacmini manipülasyondan koruyan borsa devre kesicinin ne olduğu ve ne işe yaradığı araştırılmaktadır. Peki, Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST devre kesici kaç dakika sürer?

Son Dakika: Borsa İstanbul için uygulanan devre kesici nedir? Merkez Bankası'nda yaşanan Başkan değişikliği sonrasında piyasalardan Borsa İstanbul'da etkilendi. Yatırımcıları ve işlem hacmini manipülasyondan koruyan borsa devre kesicinin ne olduğu ve ne işe yaradığı araştırılmaktadır. Peki, Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST devre kesici kaç dakika sürer? İşte detaylar haberimizde...

BORSADA DEVRE KESİCİ NE DEMEK?

Borsa senet alım - satım işlemlerinin belli kurallar dahilinde gerçekleştirildiği ve kurumsal yapısı bulunan piyasadır. Bu piyasada yatırımcıların güvenle işlem yapmasını sağlayan sisteme ise "devre kesici" denir.
Aşırı fiyat dalgalanmaları ve ani değişimlerin engellediği sistem sayesinde oluşabilecek ciddi kayıpların önüne geçilmiş olur.

DEVRE KESİCİ NE İŞE YARAR?

Devre kesici; yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemidir. 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilen bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınmıştır.

Piyasa bazen olağan seyrindeyken yeni bir haber, gelişme ya da spekülatif bir hamle ile bozulmaya uğrayabilir. Bu şekilde bir payın fiyatında %10 yükseliş yada %5 düşüş meydana geldiğinde sistem devreye girer.

Devre kesici çalışan payda sürekli olarak işleme ara verir. Devre kesiciyi harekete geçiren, yani belirlenen fiyat eşiklerini geçen emirler iptal edilir.

Devre kesici harekete geçtiğinde ilgili payda tek fiyat yöntemi ile fiyat oluşturmak için belirli bir süre emir toplanır. Süre sonunda emirler eşleştirilir ve fiyat oluşturulur. Oluşan fiyatın duyurulmasının ardından işlemlere 'sürekli işlem' yöntemi ile devam edilir.

Devre kesici uygulamaları hem yatırımcıyı hem de piyasaları korur.

BORSADA DEVRE KESİCİ NE KADAR SÜRER?

Referans fiyatının %10 üst ve %5 alt limitleri hesaplanarak fiyat limitleri bulunur. Bu sınırlara kadar olan işlemler sorunsuz olarak devam eder. Ancak limitlere değen işlemler devre kesici sayesinde otomatik olarak iptal edilir.

Devre kesici aktif hale geldikten sonra 5 dakika boyunca emir toplama sürecine geçilir. Teorik fiyat işlem adetleri açıklanır. Ardından 2 dakika süren eşleşme süresi başlar. Emir toplama sona erdikten sonra normal işlemlerle devam edilir.

Gün ortası açılış seansının başlamasına 10 dakika kala devre kesici aktif hale gelirse emir toplama süresi 5 dakikadan 10 dakikaya çıkarılır.

Devre kesicinin en önemli faydalarından biri de ani dalgalanmalar ya da borsa manipülasyonları esnasında yatırımcılara 5 dakikalık süre tanımasıdır. Bu zaman dilimi yatırımcılar için altın dakikalar olarak nitelendirilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Bülent Uygun Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST devre kesici kaç dakika sürer? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:06:02. #1.16#
title