Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim Kimya15,9515,234,73Konya...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,95
|15,23
|4,73
|Konya Çimento
|832,30
|806,30
|3,22
|Doğuş Otomotiv
|22,92
|22,34
|2,60
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|4,48
|2,46
|MLP Sağlık
|22,48
|22,04
|2,00
|Kardemir (D)
|6,81
|6,71
|1,49
|Deva Holding
|25,28
|24,92
|1,44
|Arçelik
|29,54
|29,14
|1,37
|Vestel
|32,00
|31,60
|1,27
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|8,80
|1,14
|Kartonsan
|55,20
|54,65
|1,01
|Nuh Çimento
|42,08
|41,80
|0,67
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|11,53
|0,61
|Fenerbahçe Futbol
|39,00
|38,80
|0,52
|İş Y. Men. Değ.
|14,18
|14,12
|0,42
|Eczacıbaşı İlaç
|5,91
|5,89
|0,34
|Enerjisa Enerji
|10,63
|10,62
|0,09
??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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