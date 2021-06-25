Borsada değer kazanan hisseler
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Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim Kimya15,9515,234,73Konya...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alkim Kimya15,9515,234,73
Konya Çimento832,30806,303,22
Doğuş Otomotiv22,9222,342,60
Kerevitaş Gıda4,594,482,46
MLP Sağlık22,4822,042,00
Kardemir (D)6,816,711,49
Deva Holding25,2824,921,44
Arçelik29,5429,141,37
Vestel32,0031,601,27
Selçuk Ecza Deposu8,908,801,14
Kartonsan55,2054,651,01
Nuh Çimento42,0841,800,67
Şok Marketler Ticaret11,6011,530,61
Fenerbahçe Futbol39,0038,800,52
İş Y. Men. Değ.14,1814,120,42
Eczacıbaşı İlaç5,915,890,34
Enerjisa Enerji10,6310,620,09
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??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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