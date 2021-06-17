Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Mavi Giyim57,0054,304,97Türk Hava...