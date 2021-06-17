Borsada değer kazanan hisseler
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Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Mavi Giyim57,0054,304,97Türk Hava...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Mavi Giyim57,0054,304,97
Türk Hava Yolları14,6614,322,37
MLP Sağlık22,0421,562,23
TAV Havalimanları27,8627,262,20
Net Holding4,654,581,53
İş Yatırım Menkul Değerler14,6814,501,24
Şok Marketler Ticaret11,6011,461,22
Tekfen Holding15,0914,911,21
Coca Cola İçecek79,6078,801,02
Tüpraş103,90103,000,87
İndeks Bilgisayar6,686,630,75
Pegasus77,1576,600,72
İş GMYO1,961,950,51
Türk Telekom7,107,070,42
Migros Ticaret33,4633,320,42
Türk Traktör173,40172,800,35
Turkcell16,6516,600,30
Yataş13,1013,080,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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