Borsada değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Güneş Sigorta 5,96 5,66 5,30

Ford Otosan 80,25 77,75 3,22 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 5,96 5,66 5,30 Ford Otosan 80,25 77,75 3,22 Enerjisa Enerji 8,59 8,44 1,78 Kartonsan 779,80 774,10 0,74 Otokar 168,60 168,30 0,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA