Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 5,96 5,66 5,30
Ford Otosan 80,25 77,75 3,22 ...
28.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|5,96
|5,66
|5,30
|Ford Otosan
|80,25
|77,75
|3,22
|Enerjisa Enerji
|8,59
|8,44
|1,78
|Kartonsan
|779,80
|774,10
|0,74
|Otokar
|168,60
|168,30
|0,18
Kaynak: AA