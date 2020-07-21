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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 5,70 5,22 9,20
Doğuş Otomotiv 17,50 16,40 6,71 ...

Borsada değer kazanan hisseler
21.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:52

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 5,70 5,22 9,20
Doğuş Otomotiv 17,50 16,40 6,71
GSD Holding 2,34 2,24 4,46
Anadolu Efes 21,36 20,58 3,79
Aygaz 12,32 11,91 3,44
Migros Ticaret 42,66 41,48 2,84
Çimsa 11,35 11,12 2,07
Logo Yazılım 92,15 90,75 1,54
Vestel 17,29 17,03 1,53
Oyak Çimento 9,10 8,99 1,22
Turkcell 16,40 16,21 1,17
Çemtaş 10,00 9,92 0,81
Şok Marketler 13,75 13,67 0,59
Garanti Bankası 7,94 7,90 0,51
Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,35 0,43
Tüpraş 86,40 86,20 0,23
Klimasan Klima 15,76 15,73 0,19
Akçansa 13,56 13,54 0,15
İş Yatırım Menkul Değerler 7,14 7,13 0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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