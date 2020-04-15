Borsada değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Migros Ticaret 28,86 26,24 9,98

Tat Gıda 7,30 6,64 9,94

Ülker...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 28,86 26,24 9,98 Tat Gıda 7,30 6,64 9,94 Ülker Bisküvi 23,42 21,98 6,55 Hektaş 10,89 10,35 5,22 Anadolu Grubu Holding 15,80 15,06 4,91 Kerevitaş Gıda 3,67 3,50 4,86 Bizim Mağazaları 11,93 11,38 4,83 Şok Marketler 9,80 9,36 4,70 Bim Mağazalar 54,15 51,85 4,44 İskenderun Demir Çelik 6,68 6,60 1,21 Ereğli Demir Çelik 7,91 7,83 1,02 Vestel 11,30 11,25 0,44 Tofaş Oto. Fabrikaları 19,07 19,06 0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA