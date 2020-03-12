Borsada değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Eczacıbaşı İlaç 4,51 3,99 13,03

Deva Holding 10,63 9,94 6,94

Alkim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,51 3,99 13,03 Deva Holding 10,63 9,94 6,94 Alkim Kimya 47,20 46,40 1,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA