Borsada değer kazanan hisseler

04.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 91,15 87,50 4,17 Sabancı Holding 9,52 9,14 4,16 Akbank 7,48 7,23 3,46 Turkcell 14,65 14,30 2,45 Enka İnşaat 6,63 6,48 2,31 MLP Sağlık 16,68 16,35 2,02 Bim Mağazalar 48,84 48,00 1,75 Garanti Bankası 10,36 10,19 1,67 Karsan Otomotiv 1,93 1,90 1,58 Şok Marketler 8,83 8,70 1,49 Arçelik 19,08 18,90 0,95 Coca Cola İçecek 44,58 44,18 0,91 Enerjisa Enerji 8,52 8,45 0,83 Torunlar GMYO 2,82 2,80 0,71 Aygaz 11,95 11,90 0,42 Aksigorta 6,57 6,55 0,31 Ülker Bisküvi 21,60 21,54 0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA