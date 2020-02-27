Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 46,00 44,40 3,60
Anadolu Efes 24,32 24,30 0,08...
27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|46,00
|44,40
|3,60
|Anadolu Efes
|24,32
|24,30
|0,08
Kaynak: AA