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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 46,00 44,40 3,60
Anadolu Efes 24,32 24,30 0,08...

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsada değer kazanan hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 46,00 44,40 3,60
Anadolu Efes 24,32 24,30 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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