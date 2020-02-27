Borsada değer kazanan hisseler

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 46,00 44,40 3,60 Anadolu Efes 24,32 24,30 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA