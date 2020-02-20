Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100)Değer kazanan 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 71,00 67,90 4,57
Bim Mağazalar 48,16 47,76 0,84
Coca...
20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100)Değer kazanan 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|71,00
|67,90
|4,57
|Bim Mağazalar
|48,16
|47,76
|0,84
|Coca Cola İçecek
|47,74
|47,40
|0,72
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|8,78
|0,23
Kaynak: AA