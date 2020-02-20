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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100)Değer kazanan 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 71,00 67,90 4,57
Bim Mağazalar 48,16 47,76 0,84
Coca...

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsada değer kazanan hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100)Değer kazanan 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 71,00 67,90 4,57
Bim Mağazalar 48,16 47,76 0,84
Coca Cola İçecek 47,74 47,40 0,72
Ereğli Demir Çelik 8,80 8,78 0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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