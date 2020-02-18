Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,74 3,66 2,19
Logo Yazılım 69,95 68,50 2,12 ...
18.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|3,74
|3,66
|2,19
|Logo Yazılım
|69,95
|68,50
|2,12
|Gübre Fabrikaları
|18,36
|18,08
|1,55
|Şekerbank
|1,37
|1,35
|1,48
|Vestel
|16,98
|16,77
|1,25
|Anadolu Cam
|4,11
|4,06
|1,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,89
|12,75
|1,10
|ASELSAN
|29,18
|28,94
|0,83
|İş Y. Men. Değ.
|5,21
|5,17
|0,77
|Enka İnşaat
|6,79
|6,74
|0,74
|Güneş Sigorta
|2,89
|2,87
|0,70
|Ülker Bisküvi
|23,32
|23,20
|0,52
|Coca Cola İçecek
|45,70
|45,48
|0,48
|Otokar
|168,50
|168,00
|0,30
|Eczacıbaşı İlaç
|4,32
|4,31
|0,23
|İş Bankası (C)
|6,91
|6,90
|0,14
|Türk Traktör
|60,95
|60,90
|0,08
|Bim Mağazalar
|47,46
|47,44
|0,04
Kaynak: AA