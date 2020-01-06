Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 96,40 84,90 13,55
Koza Altın 79,85 76,30 4,65
İpek...
06.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|96,40
|84,90
|13,55
|Koza Altın
|79,85
|76,30
|4,65
|İpek Doğal Enerji
|9,17
|8,89
|3,15
|GSD Holding
|1,48
|1,45
|2,07
|Tat Gıda
|6,70
|6,58
|1,82
|ASELSAN
|22,08
|21,78
|1,38
|Koza Madencilik
|10,71
|10,57
|1,32
|Arçelik
|21,38
|21,18
|0,94
|Bim Mağazalar
|47,48
|47,44
|0,08
Kaynak: AA