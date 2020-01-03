Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Batı Çimento 3,98 3,32 19,88
Gözde Girişim 5,28 5,14 2,72
Vestel...
03.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Batı Çimento
|3,98
|3,32
|19,88
|Gözde Girişim
|5,28
|5,14
|2,72
|Vestel
|13,27
|12,94
|2,55
|Bim Mağazalar
|47,44
|46,50
|2,02
|İpek Doğal Enerji
|8,89
|8,73
|1,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,56
|6,46
|1,55
|Otokar
|162,70
|161,00
|1,06
|ASELSAN
|21,78
|21,60
|0,83
|Arçelik
|21,18
|21,10
|0,38
|Anadolu Efes
|23,08
|23,06
|0,09
Kaynak: AA