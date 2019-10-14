Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,34 2,14 9,35
Ford Otosan 59,45 59,30 0,25
Bim...
14.10.2019 18:37
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,34
|2,14
|9,35
|Ford Otosan
|59,45
|59,30
|0,25
|Bim Mağazalar
|47,90
|47,86
|0,08
Kaynak: AA