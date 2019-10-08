Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,17 4,95 4,44
Koza Madencilik 9,57 9,36 2,24 ...
08.10.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,17
|4,95
|4,44
|Koza Madencilik
|9,57
|9,36
|2,24
|MLP Sağlık
|14,87
|14,56
|2,13
|Trakya Cam
|2,92
|2,86
|2,10
|Koza Altın
|68,50
|67,55
|1,41
|Doğan Holding
|1,63
|1,61
|1,24
|Afyon Çimento
|4,35
|4,31
|0,93
|Turkcell
|13,08
|12,98
|0,77
|Türk Telekom
|5,49
|5,45
|0,73
|Koç Holding
|19,23
|19,10
|0,68
|Tukaş
|6,37
|6,33
|0,63
|Ford Otosan
|60,75
|60,40
|0,58
|TAV Havalimanları
|23,88
|23,76
|0,51
|Akbank
|7,74
|7,72
|0,26
|İpek Doğal Enerji
|6,74
|6,73
|0,15
|Sabancı Holding
|9,25
|9,24
|0,11
Kaynak: AA