Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 48,50 45,60 6,36
Türk Telekom 5,66 5,43 4,24 ...
19.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|48,50
|45,60
|6,36
|Türk Telekom
|5,66
|5,43
|4,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|1,92
|2,60
|Türk Traktör
|40,96
|40,00
|2,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,48
|4,38
|2,28
|Metro Holding
|1,99
|1,95
|2,05
|Tukaş
|5,20
|5,10
|1,96
|Anadolu Grubu Holding
|15,00
|14,72
|1,90
|Şok Marketler
|11,03
|10,84
|1,75
|Fenerbahçe Futbol
|12,33
|12,16
|1,40
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|2,27
|1,32
|Gözde Girişim
|3,48
|3,44
|1,16
|Sasa Polyester
|6,17
|6,10
|1,15
|Hektaş
|15,56
|15,44
|0,78
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|1,60
|0,63
|Mavi Giyim
|40,02
|39,80
|0,55
|Bera Holding
|2,17
|2,16
|0,46
|Polisan Holding
|2,44
|2,43
|0,41
|Park Elek.Madencilik
|3,83
|3,82
|0,26
|Bim Mağazalar
|49,06
|49,00
|0,12
Kaynak: AA