Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,04 6,79 3,68
Vestel 8,85 8,67 2,08 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|6,79
|3,68
|Vestel
|8,85
|8,67
|2,08
|Ege Endüstri
|439,00
|431,00
|1,86
|MLP Sağlık
|10,45
|10,27
|1,75
|Bera Holding
|1,84
|1,82
|1,10
|Soda Sanayii
|7,60
|7,52
|1,06
|Global Yat. Holding
|2,70
|2,68
|0,75
|Şok Marketler
|7,47
|7,43
|0,54
|Bim Mağazalar
|72,40
|72,05
|0,49
|Verusa Holding
|17,96
|17,95
|0,06
Kaynak: AA