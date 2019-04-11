Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,62 4,37 5,72
Hektaş 11,24 10,85 3,59 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,62
|4,37
|5,72
|Hektaş
|11,24
|10,85
|3,59
|Good-Year
|3,30
|3,22
|2,48
|İhlas Holding
|0,42
|0,41
|2,44
|MLP Sağlık
|12,95
|12,66
|2,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,14
|1,75
|Vestel
|13,08
|12,89
|1,47
|Mavi Giyim
|36,88
|36,44
|1,21
|Ford Otosan
|50,90
|50,30
|1,19
|Verusa Holding
|22,30
|22,04
|1,18
|Enka İnşaat
|4,96
|4,91
|1,02
|Pegasus
|29,22
|28,94
|0,97
|Bim Mağazalar
|79,00
|78,25
|0,96
|Enerjisa Enerji
|5,44
|5,39
|0,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|11,11
|0,81
|Anadolu Efes
|19,42
|19,28
|0,73
|Tekfen Holding
|24,00
|23,88
|0,50
|Türk Telekom
|4,43
|4,41
|0,45
|Türk Hava Yolları
|14,03
|13,97
|0,43
|İş Fin.Kir.
|7,77
|7,75
|0,26
Kaynak: AA