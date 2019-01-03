Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|2,57
|4,67
|Soda Sanayii
|7,40
|7,13
|3,79
|Koza Altın
|51,55
|50,15
|2,79
|Bim Mağazalar
|86,00
|84,55
|1,71
|İpek Doğal Enerji
|5,34
|5,26
|1,52
|Koza Madencilik
|7,11
|7,02
|1,28
|Turkcell
|11,93
|11,79
|1,19
|Ereğli Demir Çelik
|7,07
|7,00
|1,00
|Otokar
|86,05
|85,50
|0,64
|Netaş Telekom.
|6,38
|6,36
|0,31
|Tüpraş
|114,70
|114,50
|0,17
|Polisan Holding
|6,28
|6,27
|0,16
Kaynak: AA