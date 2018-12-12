Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Yükselen 13 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33 1,26 5,56
Çemaş Döküm 1,18 1,13 4,42 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen 13 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,33
|1,26
|5,56
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,13
|4,42
|Turkcell
|12,64
|12,13
|4,20
|Global Yat. Holding
|2,97
|2,91
|2,06
|Ege Endüstri
|369,00
|362,00
|1,93
|Şişe Cam
|5,27
|5,19
|1,54
|Bim Mağazalar
|88,00
|86,85
|1,32
|Hektaş
|9,36
|9,28
|0,86
|Ülker Bisküvi
|15,81
|15,68
|0,83
|ICBC Turkey Bank
|11,16
|11,10
|0,54
|Soda Sanayii
|7,43
|7,40
|0,41
|Anadolu Efes
|20,40
|20,32
|0,39
|Tekfen Holding
|20,46
|20,40
|0,29