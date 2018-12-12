Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 13 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33 1,26 5,56 Çemaş Döküm 1,18 1,13 4,42 Turkcell 12,64 12,13 4,20 Global Yat. Holding 2,97 2,91 2,06 Ege Endüstri 369,00 362,00 1,93 Şişe Cam 5,27 5,19 1,54 Bim Mağazalar 88,00 86,85 1,32 Hektaş 9,36 9,28 0,86 Ülker Bisküvi 15,81 15,68 0,83 ICBC Turkey Bank 11,16 11,10 0,54 Soda Sanayii 7,43 7,40 0,41 Anadolu Efes 20,40 20,32 0,39 Tekfen Holding 20,46 20,40 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)