Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,23 1,16 6,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,23
|1,16
|6,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,30
|3,13
|5,43
|ICBC Turkey Bank
|9,10
|8,65
|5,20
|Gözde Girişim
|2,77
|2,69
|2,97
|Koza Madencilik
|7,22
|7,05
|2,41
|Polisan Holding
|6,49
|6,37
|1,88
|Bera Holding
|1,66
|1,64
|1,22
|Şok Marketler
|10,03
|9,92
|1,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|0,97
|1,03
|Soda Sanayii
|6,95
|6,89
|0,87
|İş Fin.Kir.
|3,22
|3,21
|0,31