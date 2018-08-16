Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,37 1,23 11,38 Albaraka Türk 1,24 1,16 6,90 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Mavi Giyim 24,00 23,50 2,13 Hürriyet Gzt. 1,39 1,37 1,46 Koza Altın 43,52 42,92 1,40 Kipa Ticaret 2,45 2,42 1,24 Vestel 8,54 8,44 1,18 Net Holding 1,93 1,91 1,05 Enka İnşaat 4,65 4,61 0,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,16 0,86 İhlas Gayrimenkul 1,18 1,17 0,85 İpek Doğal Enerji 4,71 4,68 0,64 Özderici GMYO 6,54 6,50 0,62 Alarko Holding 4,44 4,42 0,45 Gübre Fabrik. 3,09 3,08 0,32 Kordsa Teknik Tekstil 7,95 7,93 0,25 ICBC Turkey Bank 4,46 4,45 0,22 T. Halk Bankası 5,82 5,81 0,17 Alarko GMYO 45,00 44,96 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)