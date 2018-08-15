Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 4,36 3,96 10,10
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|4,36
|3,96
|10,10
|İş Fin.Kir.
|2,38
|2,25
|5,78
|Mavi Giyim
|23,50
|22,48
|4,54
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,78
|3,93
|Koç Holding
|14,80
|14,35
|3,14
|İhlas Holding
|0,36
|0,35
|2,86
|Ereğli Demir Çelik
|11,36
|11,22
|1,25
|Tofaş Oto. Fab.
|21,56
|21,30
|1,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,17
|2,16
|0,46