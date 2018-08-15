Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 4,36 3,96 10,10 İş Fin.Kir. 2,38 2,25 5,78 Mavi Giyim 23,50 22,48 4,54 Emlak Konut GMYO 1,85 1,78 3,93 Koç Holding 14,80 14,35 3,14 İhlas Holding 0,36 0,35 2,86 Ereğli Demir Çelik 11,36 11,22 1,25 Tofaş Oto. Fab. 21,56 21,30 1,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 2,16 0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)