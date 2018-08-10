Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 7,00 6,20 12,90
Tüpraş 110,80 103,40 7,16 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özderici GMYO
|7,00
|6,20
|12,90
|Tüpraş
|110,80
|103,40
|7,16
|TAV Havalimanları
|29,16
|27,50
|6,04
|Petkim
|5,80
|5,58
|3,94
|Anadolu Efes
|22,38
|21,60
|3,61
|Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|21,28
|3,48
|Koç Holding
|13,69
|13,35
|2,55
|Tekfen Holding
|20,20
|19,85
|1,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,50
|8,36
|1,67
|Net Holding
|1,88
|1,85
|1,62
|Şişe Cam
|5,20
|5,12
|1,56
|Türk Traktör
|50,60
|50,05
|1,10
|Şok Marketler
|8,25
|8,19
|0,73
|Soda Sanayii
|6,80
|6,78
|0,29
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