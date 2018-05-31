Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,10 1,00 10,00
İpek Doğal Enerji 6,70 6,50 3,08 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,10
|1,00
|10,00
|İpek Doğal Enerji
|6,70
|6,50
|3,08
|Petkim
|4,71
|4,61
|2,17
|Aksa Enerji
|4,06
|3,99
|1,75
|Sasa Polyester
|10,63
|10,45
|1,72
|Mavi Giyim
|48,72
|48,20
|1,08
|Türk Traktör
|58,60
|58,10
|0,86
|Koza Madencilik
|8,45
|8,38
|0,84
|TAV Havalimanları
|21,94
|21,80
|0,64
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,89
|6,85
|0,58
|Türk Telekom
|5,93
|5,90
|0,51
|Tüpraş
|106,10
|105,60
|0,47
|Çemaş Döküm
|2,80
|2,79
|0,36