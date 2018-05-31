Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,10 1,00 10,00 İpek Doğal Enerji 6,70 6,50 3,08 Petkim 4,71 4,61 2,17 Aksa Enerji 4,06 3,99 1,75 Sasa Polyester 10,63 10,45 1,72 Mavi Giyim 48,72 48,20 1,08 Türk Traktör 58,60 58,10 0,86 Koza Madencilik 8,45 8,38 0,84 TAV Havalimanları 21,94 21,80 0,64 Kordsa Teknik Tekstil 6,89 6,85 0,58 Türk Telekom 5,93 5,90 0,51 Tüpraş 106,10 105,60 0,47 Çemaş Döküm 2,80 2,79 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)