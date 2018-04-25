Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 11 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 10,83 9,03 19,93 Bim Mağazalar 72,70 71,25 2,04 Coca Cola İçecek 36,16 35,44 2,03 Eczacıbaşı İlaç 4,19 4,12 1,70 Banvit 17,41 17,15 1,52 Sinpaş GMYO 0,70 0,69 1,45 Enerjisa Enerji 6,89 6,80 1,32 Global Yat. Holding 4,35 4,31 0,93 Çemaş Döküm 1,67 1,66 0,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 2,95 0,34 Ege Endüstri 343,60 342,90 0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)