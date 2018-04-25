Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 11 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 11
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|10,83
|9,03
|19,93
|Bim Mağazalar
|72,70
|71,25
|2,04
|Coca Cola İçecek
|36,16
|35,44
|2,03
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|4,12
|1,70
|Banvit
|17,41
|17,15
|1,52
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,69
|1,45
|Enerjisa Enerji
|6,89
|6,80
|1,32
|Global Yat. Holding
|4,35
|4,31
|0,93
|Çemaş Döküm
|1,67
|1,66
|0,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|2,95
|0,34
|Ege Endüstri
|343,60
|342,90
|0,20