Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,08 4,81 5,61 Tofaş Oto. Fab. 27,40 26,68 2,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,20 9,00 2,22 Tüpraş 113,80 111,40 2,15 Yataş 29,10 28,50 2,11 Albaraka Türk 1,64 1,61 1,86 Ereğli Demir Çelik 10,44 10,25 1,85 Türk Traktör 71,95 70,85 1,55 TAV Havalimanları 24,40 24,12 1,16 Tekfen Holding 16,97 16,83 0,83 Coca Cola İçecek 35,76 35,50 0,73 Emlak Konut GMYO 2,46 2,45 0,41 Ford Otosan 61,40 61,30 0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)