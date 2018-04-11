Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,08 4,81 5,61
Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|4,81
|5,61
|Tofaş Oto. Fab.
|27,40
|26,68
|2,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,20
|9,00
|2,22
|Tüpraş
|113,80
|111,40
|2,15
|Yataş
|29,10
|28,50
|2,11
|Albaraka Türk
|1,64
|1,61
|1,86
|Ereğli Demir Çelik
|10,44
|10,25
|1,85
|Türk Traktör
|71,95
|70,85
|1,55
|TAV Havalimanları
|24,40
|24,12
|1,16
|Tekfen Holding
|16,97
|16,83
|0,83
|Coca Cola İçecek
|35,76
|35,50
|0,73
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|2,45
|0,41
|Ford Otosan
|61,40
|61,30
|0,16