Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,00
|7,96
|13,07
|Koza Altın
|45,50
|44,74
|1,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,65
|3,59
|1,67
|Albaraka Türk
|1,61
|1,60
|0,63
|Ford Otosan
|61,30
|61,05
|0,41
|Trakya Cam
|5,16
|5,14
|0,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,08
|3,07
|0,33
|TAV Havalimanları
|24,12
|24,06
|0,25
|Coca Cola İçecek
|35,50
|35,48
|0,06