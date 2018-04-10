Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,00 7,96 13,07 Koza Altın 45,50 44,74 1,70 Beşiktaş Futbol Yat. 3,65 3,59 1,67 Albaraka Türk 1,61 1,60 0,63 Ford Otosan 61,30 61,05 0,41 Trakya Cam 5,16 5,14 0,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,08 3,07 0,33 TAV Havalimanları 24,12 24,06 0,25 Coca Cola İçecek 35,50 35,48 0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)