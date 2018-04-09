Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,81 2,70 4,07 Gözde Girişim 5,23 5,05 3,56 Global Yat. Holding 4,08 3,97 2,77 Çemtaş 4,65 4,54 2,42 Fenerbahçe Futbol 35,14 34,64 1,44 Tekfen Holding 17,33 17,15 1,05 Ford Otosan 61,05 60,50 0,91 Alarko Holding 6,72 6,67 0,75 Soda Sanayii 5,31 5,28 0,57 Türk Hava Yolları 19,77 19,67 0,51 Trakya Cam 5,14 5,12 0,39 Bim Mağazalar 71,25 71,00 0,35 Alarko GMYO 48,80 48,68 0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)