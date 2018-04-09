Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,81 2,70 4,07
Gözde Girişim 5,23 5,05 3,56 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,81
|2,70
|4,07
|Gözde Girişim
|5,23
|5,05
|3,56
|Global Yat. Holding
|4,08
|3,97
|2,77
|Çemtaş
|4,65
|4,54
|2,42
|Fenerbahçe Futbol
|35,14
|34,64
|1,44
|Tekfen Holding
|17,33
|17,15
|1,05
|Ford Otosan
|61,05
|60,50
|0,91
|Alarko Holding
|6,72
|6,67
|0,75
|Soda Sanayii
|5,31
|5,28
|0,57
|Türk Hava Yolları
|19,77
|19,67
|0,51
|Trakya Cam
|5,14
|5,12
|0,39
|Bim Mağazalar
|71,25
|71,00
|0,35
|Alarko GMYO
|48,80
|48,68
|0,25