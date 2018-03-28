Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 15,44 14,15 9,12 Tümosan Motor ve Traktör 8,80 8,30 6,02 Vestel 12,00 11,40 5,26 Eczacıbaşı İlaç 4,46 4,27 4,45 Doğan Holding 1,37 1,33 3,01 Şekerbank 1,74 1,69 2,96 Soda Sanayii 5,47 5,42 0,92 Petkim 8,02 7,95 0,88 Akbank 9,38 9,30 0,86 ICBC Turkey Bank 4,81 4,78 0,63 Alarko GMYO 47,00 46,72 0,60 Otokar 116,50 115,90 0,52 Migros Ticaret 23,70 23,58 0,51 Gübre Fabrik. 4,14 4,12 0,49 Anadolu Efes 26,50 26,40 0,38 TAV Havalimanları 24,08 24,00 0,33 Göltaş Çimento 62,25 62,15 0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)