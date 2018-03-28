Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 15,44 14,15 9,12
Tümosan Motor ve Traktör 8,80...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|15,44
|14,15
|9,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,80
|8,30
|6,02
|Vestel
|12,00
|11,40
|5,26
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|4,27
|4,45
|Doğan Holding
|1,37
|1,33
|3,01
|Şekerbank
|1,74
|1,69
|2,96
|Soda Sanayii
|5,47
|5,42
|0,92
|Petkim
|8,02
|7,95
|0,88
|Akbank
|9,38
|9,30
|0,86
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|4,78
|0,63
|Alarko GMYO
|47,00
|46,72
|0,60
|Otokar
|116,50
|115,90
|0,52
|Migros Ticaret
|23,70
|23,58
|0,51
|Gübre Fabrik.
|4,14
|4,12
|0,49
|Anadolu Efes
|26,50
|26,40
|0,38
|TAV Havalimanları
|24,08
|24,00
|0,33
|Göltaş Çimento
|62,25
|62,15
|0,16