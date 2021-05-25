Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Akiş GMYO1,821,99-8,54Bagfaş23,5825,50-7,53İpek...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akiş GMYO1,821,99-8,54
Bagfaş23,5825,50-7,53
İpek Doğal Enerji13,3714,40-7,15
Borusan Mannesmann27,4029,46-6,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,568,10-6,67
İş GMYO1,821,95-6,67
Emlak Konut GMYO1,851,98-6,57
Çimsa22,5824,14-6,46
Konya Çimento850,10907,80-6,36
Alarko GMYO21,8823,36-6,34
Enerjisa Enerji10,4611,16-6,27
Polisan Holding2,863,05-6,23
Alarko Holding10,0910,75-6,14
Jantsa Jant Sanayi84,5090,00-6,11
Netaş Telekomünikasyon21,9023,32-6,09
Vestel31,3633,36-6,00
İndeks Bilgisayar6,757,18-5,99
İş Finansal Kiralama3,083,27-5,81
Torunlar GMYO3,253,45-5,80
Mavi Giyim48,8051,80-5,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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