Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Akiş GMYO1,821,99-8,54Bagfaş23,5825,50-7,53İpek...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akiş GMYO
|1,82
|1,99
|-8,54
|Bagfaş
|23,58
|25,50
|-7,53
|İpek Doğal Enerji
|13,37
|14,40
|-7,15
|Borusan Mannesmann
|27,40
|29,46
|-6,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,56
|8,10
|-6,67
|İş GMYO
|1,82
|1,95
|-6,67
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,98
|-6,57
|Çimsa
|22,58
|24,14
|-6,46
|Konya Çimento
|850,10
|907,80
|-6,36
|Alarko GMYO
|21,88
|23,36
|-6,34
|Enerjisa Enerji
|10,46
|11,16
|-6,27
|Polisan Holding
|2,86
|3,05
|-6,23
|Alarko Holding
|10,09
|10,75
|-6,14
|Jantsa Jant Sanayi
|84,50
|90,00
|-6,11
|Netaş Telekomünikasyon
|21,90
|23,32
|-6,09
|Vestel
|31,36
|33,36
|-6,00
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|7,18
|-5,99
|İş Finansal Kiralama
|3,08
|3,27
|-5,81
|Torunlar GMYO
|3,25
|3,45
|-5,80
|Mavi Giyim
|48,80
|51,80
|-5,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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