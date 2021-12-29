Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 29.12.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 29.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,20
|7,36
|-2,17
|Global Yat. Holding
|1,99
|2,03
|-1,97
|Doğuş Otomotiv
|44,90
|45,76
|-1,88
|Türk İlaç Serum
|12,19
|12,39
|-1,61
|Alarko Holding
|12,28
|12,43
|-1,21
|Anadolu Grubu Holding
|38,24
|38,56
|-0,83
|Gübre Fabrik.
|81,20
|81,85
|-0,79
|Hektaş
|14,85
|14,95
|-0,67
|Koza Altın
|118,80
|119,60
|-0,67
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,00
|12,08
|-0,66
|Aydem Enerji
|6,02
|6,06
|-0,66
|Otokar
|349,60
|351,60
|-0,57
|Verusa Holding
|47,74
|47,98
|-0,50
|Coca Cola İçecek
|89,60
|90,05
|-0,50
|İş Y. Men. Değ.
|21,80
|21,86
|-0,27
|Türkiye Sigorta
|5,02
|5,03
|-0,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,34
|6,35
|-0,16
|Akbank
|7,35
|7,36
|-0,14
|Erbosan
|113,90
|114,00
|-0,09
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|2,20
|0,00
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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