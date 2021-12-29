Borsada değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 29.12.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 29.12.2021Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
BIST 100

ARD Bilişim Teknolojileri7,207,36-2,17
Global Yat. Holding1,992,03-1,97
Doğuş Otomotiv44,9045,76-1,88
Türk İlaç Serum12,1912,39-1,61
Alarko Holding12,2812,43-1,21
Anadolu Grubu Holding38,2438,56-0,83
Gübre Fabrik.81,2081,85-0,79
Hektaş14,8514,95-0,67
Koza Altın118,80119,60-0,67
QUA Granite Hayal Yapı12,0012,08-0,66
Aydem Enerji6,026,06-0,66
Otokar349,60351,60-0,57
Verusa Holding47,7447,98-0,50
Coca Cola İçecek89,6090,05-0,50
İş Y. Men. Değ.21,8021,86-0,27
Türkiye Sigorta5,025,03-0,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,346,35-0,16
Akbank7,357,36-0,14
Erbosan113,90114,00-0,09
Emlak Konut GMYO2,202,200,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Market fiyatları ne zaman düşecek? Perakendeciler yüzde 40'lık indirim için tarih verdi

Market fiyatları ne zaman düşecek? Perakendeciler yüzde 40'lık indirim için tarih verdi

 Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor

Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor

 Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90

Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title