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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji6,696,98-4,15Torunlar GMYO4,624,72-2,12Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji6,696,98-4,15
Torunlar GMYO4,624,72-2,12
Türk İlaç Serum12,3012,53-1,84
QUA Granite Hayal Yapı14,8515,11-1,72
Global Yat. Holding2,362,38-0,84
Erbosan142,90144,10-0,83
Pegasus103,90104,70-0,76
Doğuş Otomotiv51,3551,70-0,68
Ege Endüstri1.967,001.980,40-0,68
Odaş Elektrik1,581,59-0,63
İş Fin.Kir.3,893,91-0,51
Çan2 Termik12,5112,56-0,40
İndeks Bilgisayar8,308,32-0,24
Aydem Enerji7,157,16-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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