Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji6,696,98-4,15Torunlar GMYO4,624,72-2,12Türk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,69
|6,98
|-4,15
|Torunlar GMYO
|4,62
|4,72
|-2,12
|Türk İlaç Serum
|12,30
|12,53
|-1,84
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,85
|15,11
|-1,72
|Global Yat. Holding
|2,36
|2,38
|-0,84
|Erbosan
|142,90
|144,10
|-0,83
|Pegasus
|103,90
|104,70
|-0,76
|Doğuş Otomotiv
|51,35
|51,70
|-0,68
|Ege Endüstri
|1.967,00
|1.980,40
|-0,68
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,59
|-0,63
|İş Fin.Kir.
|3,89
|3,91
|-0,51
|Çan2 Termik
|12,51
|12,56
|-0,40
|İndeks Bilgisayar
|8,30
|8,32
|-0,24
|Aydem Enerji
|7,15
|7,16
|-0,14
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500