Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 6,69 6,98 -4,15 Torunlar GMYO 4,62 4,72 -2,12 Türk İlaç Serum 12,30 12,53 -1,84 QUA Granite Hayal Yapı 14,85 15,11 -1,72 Global Yat. Holding 2,36 2,38 -0,84 Erbosan 142,90 144,10 -0,83 Pegasus 103,90 104,70 -0,76 Doğuş Otomotiv 51,35 51,70 -0,68 Ege Endüstri 1.967,00 1.980,40 -0,68 Odaş Elektrik 1,58 1,59 -0,63 İş Fin.Kir. 3,89 3,91 -0,51 Çan2 Termik 12,51 12,56 -0,40 İndeks Bilgisayar 8,30 8,32 -0,24 Aydem Enerji 7,15 7,16 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi