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Borsada değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,881,95-3,59Migros...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,881,95-3,59
Migros Ticaret43,0044,00-2,27
Aksa Enerji8,889,08-2,20
Odaş Elektrik1,521,54-1,30
İş Bankası (C)6,636,70-1,04
Global Yatırım Holding2,042,06-0,97
Koza Madencilik18,9419,09-0,79
İş Yatırım Menkul Değerler19,6819,83-0,76
Yapı ve Kredi Bankası3,173,19-0,63
Alarko Holding11,0411,10-0,54
Vakıflar Bankası3,763,78-0,53
Kartonsan61,0061,30-0,49
Garanti Bankası11,4011,44-0,35
Enka İnşaat15,3615,41-0,32
Aydem Enerji6,586,60-0,30
İş Finansal Kiralama3,303,31-0,30
Halkbank4,874,88-0,20
Akbank6,606,61-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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