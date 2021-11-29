Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,881,95-3,59Migros...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,88
|1,95
|-3,59
|Migros Ticaret
|43,00
|44,00
|-2,27
|Aksa Enerji
|8,88
|9,08
|-2,20
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,54
|-1,30
|İş Bankası (C)
|6,63
|6,70
|-1,04
|Global Yatırım Holding
|2,04
|2,06
|-0,97
|Koza Madencilik
|18,94
|19,09
|-0,79
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,68
|19,83
|-0,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,17
|3,19
|-0,63
|Alarko Holding
|11,04
|11,10
|-0,54
|Vakıflar Bankası
|3,76
|3,78
|-0,53
|Kartonsan
|61,00
|61,30
|-0,49
|Garanti Bankası
|11,40
|11,44
|-0,35
|Enka İnşaat
|15,36
|15,41
|-0,32
|Aydem Enerji
|6,58
|6,60
|-0,30
|İş Finansal Kiralama
|3,30
|3,31
|-0,30
|Halkbank
|4,87
|4,88
|-0,20
|Akbank
|6,60
|6,61
|-0,15
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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