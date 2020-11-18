Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda7,227,64-5,50Bizim Mağazaları15,9016,62-4,33Pınar Et...