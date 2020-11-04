Borsada değer kaybeden hisseler
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Borsada değer kaybeden hisseler

04.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:50
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,07 2,30 -10,00
Kartonsan 2.060,00 2.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,07 2,30 -10,00
Kartonsan 2.060,00 2.193,40 -6,08
Good-Year 6,49 6,58 -1,37
Pınar Et ve Un 23,80 24,00 -0,83
Akbank 5,00 5,04 -0,79
Şekerbank 1,70 1,71 -0,58
Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,33 -0,43
Koza Madencilik 12,35 12,40 -0,40
Garanti Bankası 6,93 6,95 -0,29
Koza Altın 77,50 77,70 -0,26
Akiş GMYO 4,07 4,08 -0,25
Turkcell 15,30 15,31 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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