Borsada değer kaybeden hisseler
04.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,07 2,30 -10,00
Kartonsan 2.060,00 2.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,07
|2,30
|-10,00
|Kartonsan
|2.060,00
|2.193,40
|-6,08
|Good-Year
|6,49
|6,58
|-1,37
|Pınar Et ve Un
|23,80
|24,00
|-0,83
|Akbank
|5,00
|5,04
|-0,79
|Şekerbank
|1,70
|1,71
|-0,58
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,32
|2,33
|-0,43
|Koza Madencilik
|12,35
|12,40
|-0,40
|Garanti Bankası
|6,93
|6,95
|-0,29
|Koza Altın
|77,50
|77,70
|-0,26
|Akiş GMYO
|4,07
|4,08
|-0,25
|Turkcell
|15,30
|15,31
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500