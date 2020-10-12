Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Coca Cola İçecek 46,60 47,76 -2,43

Tüpraş 81,20 83,05 -2,23 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 46,60 47,76 -2,43 Tüpraş 81,20 83,05 -2,23 Enka İnşaat 7,00 7,15 -2,10 Aksa 7,96 8,04 -1,00 Borusan Mannesmann 15,63 15,75 -0,76 Enerjisa Enerji 9,26 9,32 -0,64 ASELSAN 18,05 18,11 -0,33 Ereğli Demir Çelik 9,68 9,70 -0,21 Şişe Cam 6,90 6,91 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara