Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çemtaş 14,62 14,84 -1,48

Çimsa 13,53 13,65 -0,88

Arçelik 23,68...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 14,62 14,84 -1,48 Çimsa 13,53 13,65 -0,88 Arçelik 23,68 23,82 -0,59 Halk GMYO 2,35 2,36 -0,42 Şişe Cam 7,02 7,04 -0,28 Bursa Çimento 6,69 6,70 -0,15 Eczacıbaşı İlaç 6,72 6,73 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara