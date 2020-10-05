Borsada değer kaybeden hisseler
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Borsada değer kaybeden hisseler

05.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:41
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,62 14,84 -1,48
Çimsa 13,53 13,65 -0,88
Arçelik 23,68...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,62 14,84 -1,48
Çimsa 13,53 13,65 -0,88
Arçelik 23,68 23,82 -0,59
Halk GMYO 2,35 2,36 -0,42
Şişe Cam 7,02 7,04 -0,28
Bursa Çimento 6,69 6,70 -0,15
Eczacıbaşı İlaç 6,72 6,73 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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