Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 18,10 18,30 -1,09
Gübre Fabrik.
07.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|18,10
|18,30
|-1,09
|Gübre Fabrik.
|29,50
|29,82
|-1,07
|Doğuş Otomotiv
|14,44
|14,58
|-0,96
|Arçelik
|21,86
|22,00
|-0,64
|Bursa Çimento
|5,54
|5,57
|-0,54
|Ege Endüstri
|726,50
|729,40
|-0,40
|Anadolu Efes
|20,04
|20,10
|-0,30
|Bim Mağazalar
|67,70
|67,75
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA