Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 20,32 20,66 -1,65
Mavi Giyim 48,82 49,34 -1,05 ...
06.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:14
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|20,32
|20,66
|-1,65
|Mavi Giyim
|48,82
|49,34
|-1,05
|Doğuş Otomotiv
|14,89
|15,00
|-0,73
|TAV Havalimanları
|18,53
|18,65
|-0,64
|Türk Hava Yolları
|11,87
|11,92
|-0,42
|Çelebi
|76,35
|76,60
|-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA