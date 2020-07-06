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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 20,32 20,66 -1,65
Mavi Giyim 48,82 49,34 -1,05 ...

Borsada değer kaybeden hisseler
06.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:14

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 20,32 20,66 -1,65
Mavi Giyim 48,82 49,34 -1,05
Doğuş Otomotiv 14,89 15,00 -0,73
TAV Havalimanları 18,53 18,65 -0,64
Türk Hava Yolları 11,87 11,92 -0,42
Çelebi 76,35 76,60 -0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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