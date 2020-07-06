Borsada değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bizim Mağazaları 20,32 20,66 -1,65

Mavi Giyim 48,82 49,34 -1,05 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 20,32 20,66 -1,65 Mavi Giyim 48,82 49,34 -1,05 Doğuş Otomotiv 14,89 15,00 -0,73 TAV Havalimanları 18,53 18,65 -0,64 Türk Hava Yolları 11,87 11,92 -0,42 Çelebi 76,35 76,60 -0,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA