Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 4,24 4,35 -2,53
Migros Ticaret 35,94 36,46 -1,43 ...
16.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:01
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|4,24
|4,35
|-2,53
|Migros Ticaret
|35,94
|36,46
|-1,43
|Aksa
|7,20
|7,27
|-0,96
|İpek Doğal Enerji
|14,08
|14,19
|-0,78
|Bizim Mağazaları
|18,21
|18,35
|-0,76
|Koza Madencilik
|12,67
|12,74
|-0,55
|Soda Sanayii
|5,88
|5,89
|-0,17
|MLP Sağlık
|18,49
|18,51
|-0,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,40
|12,41
|-0,08
Kaynak: AA