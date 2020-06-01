Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 4,94 5,08 -2,76
MLP Sağlık 16,43 16,73 -1,79
İpek...
01.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|4,94
|5,08
|-2,76
|MLP Sağlık
|16,43
|16,73
|-1,79
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|14,75
|-1,69
|Bim Mağazalar
|64,00
|65,10
|-1,69
|Deva Holding
|18,50
|18,78
|-1,49
|Tat Gıda
|9,00
|9,10
|-1,10
|Enerjisa Enerji
|8,04
|8,12
|-0,99
|Karel Elektronik
|15,13
|15,26
|-0,85
|Turkcell
|14,05
|14,16
|-0,78
|Brisa
|11,05
|11,13
|-0,72
|Koza Madencilik
|11,98
|12,06
|-0,66
|Reysaş GMYO
|4,79
|4,82
|-0,62
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,38
|6,40
|-0,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,28
|12,29
|-0,08
Kaynak: AA