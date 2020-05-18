Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,78 14,20 -10,00
Deva Holding 18,05 18,90 -4,50 ...
18.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,78
|14,20
|-10,00
|Deva Holding
|18,05
|18,90
|-4,50
|Koza Madencilik
|12,24
|12,66
|-3,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|9,40
|-3,19
|Reysaş GMYO
|4,81
|4,96
|-3,02
|İpek Doğal Enerji
|13,51
|13,90
|-2,81
|Brisa
|9,33
|9,53
|-2,10
|Kardemir (D)
|2,46
|2,50
|-1,60
|Ege Endüstri
|555,00
|562,20
|-1,28
|Tat Gıda
|8,38
|8,47
|-1,06
|Tüpraş
|81,35
|81,90
|-0,67
|Türk Traktör
|61,60
|61,90
|-0,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,10
|6,11
|-0,16
Kaynak: AA