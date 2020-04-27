Borsada değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ülker Bisküvi 23,82 24,20 -1,57

Logo Yazılım 74,50 75,30 -1,06 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 23,82 24,20 -1,57 Logo Yazılım 74,50 75,30 -1,06 Bizim Mağazaları 13,89 13,97 -0,57 Bim Mağazalar 55,70 56,00 -0,54 Şişe Cam 5,16 5,18 -0,39 Trakya Cam 3,45 3,46 -0,29 Aygaz 10,24 10,25 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA