Borsada değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 1,79 1,86 -3,76

Enka İnşaat 6,45 6,69 -3,59

Reysaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 1,79 1,86 -3,76 Enka İnşaat 6,45 6,69 -3,59 Reysaş GMYO 6,46 6,60 -2,12 Gübre Fabrikaları 14,94 15,25 -2,03 Akçansa 7,35 7,47 -1,61 Klimasan Klima 15,77 15,97 -1,25 Borusan Mannesmann 8,91 9,00 -1,00 Doğuş Otomotiv 7,92 7,99 -0,88 Eczacıbaşı İlaç 4,46 4,49 -0,60 Bursa Çimento 3,41 3,43 -0,58 MLP Sağlık 13,11 13,17 -0,46 Alkim Kimya 49,08 49,28 -0,41 Eczacıbaşı Yatırım 9,58 9,60 -0,25 Selçuk Ecza Deposu 7,16 7,17 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA