Borsada değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

İş Yatırım Menkul Değerler 4,03 4,23 -4,73

Mavi Giyim 33,58 34,00...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Yatırım Menkul Değerler 4,03 4,23 -4,73 Mavi Giyim 33,58 34,00 -1,24 Koza Altın 61,35 61,80 -0,73 Turkcell 12,32 12,40 -0,65 Migros Ticaret 22,66 22,80 -0,61 Adana Çimento (A) 7,10 7,14 -0,56 Eczacıbaşı Yatırım 10,13 10,17 -0,39 Tofaş Oto. Fabrikaları 16,45 16,50 -0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA